نيجيرفان بارزاني يبحث مع فخري كريم تطورات الوضع السياسي في العراق

شفق نيوز/ بحث نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، مع الشخصية السياسية العراقية، فخري كريم تطورات الوضع السياسي في البلاد.

وذكر بيان لمكتب الرئاسة ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "نوقشت خلال لقاء بينهما، تطورات الوضع السياسي للبلد، الجهود المبذولة لانتخاب رئيس للجمهورية ورئيس الوزراء العراقي القادم، وتحديات المرحلة والتوقعات لمستقبل العملية السياسية في البلد، وتبادل الآراء حولها".

واضاف البيان ان الجانبين اتفقا "على ضرورة وأهمية التعاون بين القوى والأطراف والمكونات العراقية في سبيل اتخاذ خطوات إلى الأمام وإخراج الحالة السياسية من الانسداد والتوصل إلى نتيجة تستجيب للأوضاع الحالية ومستقبل البلد وحاجاته".