نيجيرفان بارزاني يبحث مع رئيس المحكمة الاتحادية حلولاً قانونية للأزمات بين أربيل وبغداد

شفق نيوز/ التقى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الاثنين في بغداد، رئيس المحكمة الاتحادية العليا في العراق، القاضي جاسم محمد.

وجاء في بيان صدر عن رئاسة الاقليم، ورد الى وكالة شفق نيوز، أنه تم خلال اللقاء، بحث أهمية دور المحكمة الاتحادية العليا في حل القضايا العالقة بين أربيل وبغداد، مع التأكيد على الالتزام بالدستور العراقي كمصدر رئيسي لتحقيق العدالة وحماية حقوق جميع المكونات في البلاد.

وأعرب بارزاني عن شكره للمحكمة الاتحادية العليا لدورها المحوري في إجراء الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان، ومساهمتها في حل القضايا العالقة، لا سيما ملف الرواتب والمستحقات، كما أكد على أهمية دور القضاء في تعزيز العملية الديمقراطية في العراق.

واتفق الجانبان على ضرورة التعاون بين السلطة القضائية والمؤسسات الاتحادية ومؤسسات الإقليم، بهدف معالجة النزاعات وفق أسس قانونية ودستورية تسهم في تعزيز الاستقرار الوطني وترسيخ سيادة القانون.

كما شمل النقاش تأثير الأوضاع الإقليمية على العراق، وأهمية النأي بالبلاد عن الصراعات، مع التركيز على حفظ الأمن والاستقرار في كافة أنحاء العراق.