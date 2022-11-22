نيجيرفان بارزاني يبحث مع المالكي حل الخلافات بين بغداد وأربيل

شفق نيوز/ بحث رئيس إقليم كوردستان، السيد نيجيرفان بارزاني، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في بغداد، مع زعيم ائتلاف دولة القانون، السيد نوري المالكي "المسؤولية المشتركة" وحل الخلافات بين الإقليم والحكومة الاتحادية.

وذكر بيان لرئاسة اقليم كوردستان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن الجانبين أكدا خلال اجتماعهما على ضرورة تكاتف جميع الأطراف والقوى السياسية ووقوفها معاً لمساندة الحكومة الاتحادية الجديدة في تنفيذ منهاجها الوزاري، والذي من شأنه أن يصب في مصلحة جميع الأطراف والمكونات العراقية من خلال إيجاد الحلول للمشاكل الاقتصادية والخدمية التي يعاني منها العراق خاصة وأن كل شعب العراق إقليم كوردستان يتوقع الكثير من الحكومة الاتحادية العراقية الجديدة.

واضاف البيان؛ ان الجانبين شددا على التركيز على المسؤولية المشتركة وحل خلافات أربيل – بغداد والعمل على حل المشاكل العالقة بينهما من خلال الحوار وباعتماد الدستور شغل جانباً آخر من الاجتماع، اتفقت فيه رؤى الجانبين على ضرورة العمل المشترك لحل هذه الخلافات والمشاكل والذي من شأنه أن يعزز أمن واستقرار العراق من جميع النواحي.

وتابع البيان ان رئيس الاقليم ورئيس ائتلاف دولة القانون أكدا على سيادة الأراضي العراقية وضرورة حمايتها والتمسك بها، مثلت جانباً من الاجتماع، جرى فيه التباحث حول أهمية التعاون المشترك بين كل القوى والأطراف والمكونات العراقية في هذا المجال.

ويجري رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني زيارة إلى بغداد لمناقشة العديد من الملفات العالقة بين اربيل وبغداد وايجاد حلول وفق الدستور لهذه الملفات المشتركة.