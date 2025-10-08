نيجيرفان بارزاني يبحث مع السفير الألماني الجديد انتخابات العراق

شفق نيوز - أربيل

بحث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأربعاء، مع السفير الجديد لألمانيا في العراق دانييل كريبر الاستعدادات الجارية للانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في البلاد الشهر المقبل.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الإقليم، أن الرئيس نيجيرفان بارزاني أكد استعداد إقليم كوردستان لتقديم كل أشكال الدعم والمساندة لإنجاح مهامه الدبلوماسية، كما عبّر عن شكره لألمانيا على دعمها ومساندتها للعراق وإقليم كوردستان.

من جانبه، قدّم السفير الألماني الجديد شكره لرئيس الاقليم على حفاوة الاستقبال ودعمه، وأكد رغبة بلاده في تطوير وتعزيز علاقاتها وتوسيع مجالات التعاون المشترك مع العراق وإقليم كوردستان، ولا سيّما في المجال الاقتصادي.

وفي جانب آخر من اللقاء، بحث الجانبان الاستعدادات الجارية في العراق وإقليم كوردستان للانتخابات المقبلة لمجلس النواب العراقي، إضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن الأوضاع العامة في العراق والإقليم، وآخر التطورات في المنطقة، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الاقليم.