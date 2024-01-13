نيجيرفان بارزاني يبحث مع السفيرة الأمريكية لدى العراق الحفاظ على السلام ومنع التصعيد

شفق نيوز/ بحث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مساء اليوم السبت، مع السفيرة الامريكية لدى العراق الوضع السياسي والامني في العراق والمنطقة والعلاقات بين اربيل وبغداد واهمية حل المشكلات بينهما عبر الحوار.

وجاء في بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان بارزاني وضمن سلسلة لقاءاته في بغداد، التقى مساء السبت السفيرة الامريكية لدى العراق الينا رومانوفسكي، مبينا ان الجانبين تبادلا وجهات النظر حول الوضع السياسي والأمني في العراق والعلاقات بين أربيل وبغداد والمحادثات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية لحل القضايا بينهما، وناقشا آخر تطورات الأوضاع في المنطقة بشكل عام واحتمالاتها وتداعياتها.

واشار البيان الى ان الجانبان اتفقا على أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة ومنع تصعيد التوترات، لافتا الى الاجتماع ناقش العلاقات الأمريكية مع العراق وإقليم كوردستان والقضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.