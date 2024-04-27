نيجيرفان بارزاني يبحث مع الحلبوسي مسألة انتخاب رئيس لمجلس النواب

شفق نيوز/ بحث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مساء اليوم السبت، مع رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي تطورات الوضع السياسي في العراق.

وذكر بيان رئاسي ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه جرى في اللقاء بحث آخر تطورات الوضع السياسي في العراق، وجهود تعيين وانتخاب رئيس مجلس النواب، والعلاقات بين أربيل وبغداد ومباحثات حل المشاكل بينهما.

كما جرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات في المنطقة وتداعياتها على العراق، إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بحسب البيان.