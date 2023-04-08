نيجيرفان بارزاني يبحث مع الحكيم الاتفاق النفطي بين بغداد واربيل وحل القضايا العالقة بين الطرفين

شفق نيوز / بحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم السبت، مع زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم الاتفاق النفطي الأخير بين بغداد واربيل، فيما أكدا على أهمية حل جميع القضايا العالقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم.

وقالت رئاسة إقليم كوردستان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اجتمع في بغداد، ظهر يوم السبت، مع زعيم حركة الحكمة عمار الحكيم، وبحث الاجتماع الأوضاع السياسية في البلاد والعلاقات بين أربيل وبغداد والاتفاق الاخير بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية لاستئناف تصدير النفط".

واكد الجانبان على "اهمية حل قضايا أربيل وبغداد وكافة قضايا البلاد"، وشددا أيضا على "أهمية تنفيذ منهاج الحكومة ودعم الأطراف السياسية لإقرار قانون الموازنة في مجلس النواب".

وبحث اللقاء العلاقات أيضاً بين "العراق ودول الجوار والأوضاع في المنطقة بشكل عام"، وفقا للبيان.