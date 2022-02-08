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نيجيرفان بارزاني أو فؤاد حسين.. مشعان الجبوري: الديمقراطي قد يقدم مرشحاً بديلاً للرئاسة

Category: سیاسة

Date: 2022-02-08T19:20:56+0000
نيجيرفان بارزاني أو فؤاد حسين.. مشعان الجبوري: الديمقراطي قد يقدم مرشحاً بديلاً للرئاسة

شفق نيوز/ كشف النائب عن تحالف السيادة، مشعان الجبوري، يوم الثلاثاء، عن احتمال تقدم الحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة مسعود بارزاني بمرشح بديل لمنصب رئيس الجمهورية رغم تمسكه بهوشيار زيباري.

وقال الجبوري لوكالة شفق نيوز، ان "الحزب الديمقراطي الكوردستاني متمسك بمرشحه لرئاسة الجمهورية هوشيار زيباري، لكن وعلى سبيل الاحتياط سيتقدم الحزب خلال الـ72 ساعة القادمة، اي في موعد اقصاه الخميس المقبل بمرشح بديل".

واضاف "اعتقد ان المرشح البديل اما رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، او وزير الخارجية الحالي فؤاد حسين، وكلاهما يحظيان بالمقبولية في بغداد، وأي منهما يرشح سيكون هو رئيس الجمهورية القادم".

وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، قد اعلن اليوم الثلاثاء عن إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وذلك بعد الاخفاق في عقد الجلسة المخصصة لهذا الغرض.

وقاطعت أغلب الكتل النيابية الجلسة التي كان من المقرر عقدها أمس الاثنين الماضي لانتخاب رئيس جديد للعراق.

وكان 25 مرشحا قد تقدموا لشغل المنصب، إلا أن المنافسة كانت تنحصر بين هوشيار زيباري مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني، والرئيس الحالي برهم صالح مرشح الاتحاد الوطني الكوردستاني. 

والأحد، قررت المحكمة الاتحادية، إيقاف إجراءات ترشيح زيباري مؤقتا؛ لحين الفصل في دعوى قضائية أقامها ضده أربعة نواب، بداعي أنه لا يستوفي الشروط الدستورية.

وبموجب عرف سياسي متبع في العراق منذ 2006، فإن الكورد يشغلون منصب رئيس الجمهورية، والسنة رئاسة البرلمان، والشيعة رئاسة الحكومة. 

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