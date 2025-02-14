نيجيرفان بارزاني ووزير الدفاع الألماني يبحثان دعم كوردستان ومواجهة الإرهاب

شفق نيوز/ بحث رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الجمعة، مع وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن، دعم كوردستان ومواجهة الإرهاب.

وذكرت رئاسة الإقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الجانبين بحثا خلال اللقاء العلاقات بين ألمانيا والعراق وإقليم كوردستان، إلى جانب تطورات الأوضاع في المنطقة، خاصة في سوريا، وتهديدات تنظيم داعش".

وأشار بارزاني، بحسب البيان تقدير إقليم كوردستان "للدعم والمساعدات الألمانية المستمرة"، مشدداً على "أهمية استمرارها لتعزيز الاستقرار في الإقليم والعراق".

من جهته، جدد بيستوريوس، "التزام بلاده بدعم إقليم كوردستان"، معتبراً أن "تعزيز التعاون المشترك بين ألمانيا والعراق والإقليم أمر ضروري في إطار الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب".