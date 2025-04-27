نيجيرفان بارزاني ونائب رئيس الوزراء الأردني يؤكدان على حفظ استقرار المنطقة

شفق نيوز/ أكد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، ونائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، يوم الأحد، على ضرورة التنسيق لحفظ استقرار المنطقة الإقليمية.

وذكر بيان لرئاسة إقليم كوردستان ورد لوكالة شفق نيوز، أن بارزاني اجتمع مساء اليوم، في العاصمة الأردنية عمّان، مع الصفدي، وناقش الجانبان في الاجتماع سبل تطوير وتوسيع علاقات العراق وإقليم كوردستان مع الأردن في مختلف المجالات، وتناولا التطورات الإقليمية والدولية، وأكدا على أهمية التنسيق للحفاظ على الاستقرار في المنطقة.

وأعرب الرئيس بارزاني عن تقديره لعلاقات إقليم كوردستان والعراق مع الأردن، مشيداً بدور الأردن الإقليمي وجهوده في تعزيز السلام.

من جانبه، أعرب معالي وزير الخارجية الأردني عن سعادته لزيارة فخامة رئيس إقليم كوردستان، مؤكداً رغبة الأردن في توسيع آفاق التعاون مع العراق وإقليمكوردستان.