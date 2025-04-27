نيجيرفان بارزاني وملك الأردن يؤكدان على تكثيف الجهود الدولية لتهدئة شاملة في المنطقة

شفق نيوز/ أكد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، وملك الأردن عبد الله الثاني، يوم الأحد، على ضرورة تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى تهدئة شاملة في المنطقة.

وذكر بيان للديوان الملكي الأردني اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن الملك عبد ﷲ الثاني استقبل في قصر الحسينية بالعاصمة عمان اليوم، رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، وتناول اللقاء العلاقات الأخوية بين الأردن والعراق، وسبل تعزيز التعاون بين المملكة وإقليم كوردستان في عدة مجالات.

وأكد جلالة الملك، بحسب البيان، على ضرورة تكثيف الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى تهدئة شاملة بالمنطقة، مما يسهم بتعزيز الأمن والاستقرار.

وتطرق اللقاء، بحضور رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف، الأمير علي بن الحسين، إلى أبرز المستجدات في المنطقة، لا سيما في غزة، والضفة الغربية، وسوريا، ولبنان.

بدوره، أعرب الرئيس بارزاني عن تقديره العميق لمواقف الأردن الداعمة للعراق وإقليم كوردستان، والتي تجسد الروابط التاريخية والأخوية.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، علاء البطاينة، والسفير العراقي لدى الأردن عمر البرزنجي، والوفد المرافق للضيف.