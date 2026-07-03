نيجيرفان بارزاني وقاليباف يؤكدان دعم العلاقات "العراقية الإيرانية" واستقرار المنطقة

شفق نيوز- طهران

بحث نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كوردستان، يوم الجمعة، مع محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، استقرار المنطقة وسط التأكيد على دعم العلاقات الثنائية بين العراق وإيران.

وذكرت رئاسة الإقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن اللقاء جاء في إطار برنامج زيارة بارزاني، إلى طهران، حيث جرى تبادل وجهات النظر حول تطوير علاقات العراق وإقليم كوردستان مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأهمية توسيع آفاق التعاون والتنسيق المشترك.

وأكد الجانبان، بحسب البيان، على دعمهما للعلاقات التاريخية والودية بين الجانبين على كافة الأصعدة.

وأضاف البيان، أن اللقاء بحث أيضاً وضع المنطقة وآخر المستجدات، مؤكدين أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار والاعتماد على الحوار والحلول السلمية للمشاكل والأزمات.

وأوضح: "كما كانت آخر مستجدات الحوار بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأميركا من أجل التوصل إلى اتفاق، محوراً آخر للاجتماع".

وأعرب الجانبان، عن تمنياتهما بالنجاح للحوار والجهود الدبلوماسية، وبتحقيق أمن واستقرار دائمين في المنطقة.

ووصل رئيس إقليم كوردستان ، في وقت سابق من صباح اليوم، إلى العاصمة طهران تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

وتأتي هذه الزيارة للمشاركة في مراسم تشييع ودفن المرشد الإيراني الراحل آية الله علي خامنئي الذي اغتالته الولايات المتحدة وإسرائيل بضربات جوية مشتركة في أواخر شهر شباط/فبراير الماضي.