نيجيرفان بارزاني وقاسم الأعرجي يشددان على التعاون بين بغداد وأربيل لتعزيز الأمن

شفق نيوز/ أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ومستشار الأمن الوطني العراقي قاسم الأعرجي، يوم الأحد، على ضرورة التعاون والتنسيق بين بغداد وأربيل لمكافحة التهديدات الأمنية.

وذكر بيان لرئاسة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، أن بارزاني اجتمع بعد ظهر اليوم، مع مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي في بغداد، وبحثا الوضع الأمني ​​في العراق ومخاطر الإرهاب والتحديات التي يواجهها العراق نتيجة تداعيات الحروب والصراعات في المنطقة.

وشدد الجانبان على أهمية التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان في المجال الأمني ​​ومكافحة التهديدات الأمنية، واتفقا على ضرورة تعاون جميع الأطراف للحفاظ على السلام والاستقرار في البلاد.

وعبر بارزاني عن شكره لمستشار الأمن الوطني وفريقه على تعاونهم مع الجهات المعنية في العراق وإقليم كوردستان والحفاظ على الاستقرار.

من جانبه، أكد الأعرجي أن السلام والأمن والاستقرار في إقليم كوردستان وجميع مناطق العراق مرتبط ببعض.

وأشاد بالدور الوطني للرئيس نيجيرفان بارزاني في التقريب بين الأطراف وجهوده لحل المشاكل.