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نيجيرفان بارزاني وفائق زيدان يؤكدان أهمية التكاتف لمواجهة التحديات

Category: سیاسة

Date: 2022-11-22T10:39:28+0000
نيجيرفان بارزاني وفائق زيدان يؤكدان أهمية التكاتف لمواجهة التحديات

شفق نيوز/ أكد رئيسا إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، والقضاء الأعلى فائق زيدان، يوم الثلاثاء، أهمية التكاتف والتعاون المشترك بين السلطات والقوى السياسية والمكونات العراقية، لمواجهة التحديات والعبور به إلى بر الأمان.

جاء ذلك، خلال استقبال رئيس مجلس القضاء الأعلى، لرئيس إقليم كوردستان، في بغداد، وبحث معه آليات دعم القضاء وتوفير جميع متطلبات نجاح عمل المحاكم في المركز والإقليم، وفقا بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وأكد بارزانى، بحسب البيان، على أهمية‌ "دور السلطة القضائية في ادارة‌ واستقرار البلد"، مشيداً بـ"الحضور والدور الفعال لرئيس مجلس القضاء الأعلى، على وجه الخصوص".

وكانت رئاسة إقليم كوردستان العراق قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، أن الرئيس نيجيرفان بارزاني سيزور العاصمة بغداد، للقاء كل من رئيس جمهورية العراق، عبداللطيف رشيد، ورئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، وعدد من قيادات ومسؤولي البلد والقوى والأطراف السياسية العراقية.

وبحث بارزاني، بوقت سابق من اليوم، مع السوداني، ملف الأمن بالمناطق العراقية الحدودية، وجرى التأكيد على التعاون لحفظ سيادة العراق ورفض الانتهاكات المتكررة، والعمل على منع استخدام الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء على أية دولة من دول الجوار.

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