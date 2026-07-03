نيجيرفان بارزاني وعراقجي يؤكدان استمرار الحوار لحماية أمن واستقرار المنطقة

رئيس اقليم كوردستان في لقاء بطهران مع وزير الخارجية الإيراني

شفق نيوز - طهران

التقى رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، صباح اليوم الجمعة في طهران وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي.

ووفقا لبيان صادر عن رئاسة الإقليم، فإن الجانبين بحثا العلاقات بين العراق وإقليم كوردستان وإيران، وتبادلا وجهات النظر حول تطوير التعاون والتنسيق المشترك، ووقف الأعمال العدائية، وآخر المستجدات في المنطقة.

وشدد الجانبان على أهمية استمرار الحوار والتنسيق الشامل، بما يخدم حماية أمن واستقرار ومصالح شعوب المنطقة، وفقا للبيان.

ووصل رئيس إقليم كوردستان ، في وقت سابق من صباح اليوم، إلى العاصمة طهران تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

وتأتي هذه الزيارة للمشاركة في مراسم تشييع ودفن المرشد الإيراني الراحل آية الله علي خامنئي الذي اغتالته الولايات المتحدة وإسرائيل بضربات جوية مشتركة في أواخر شهر شباط/فبراير الماضي.