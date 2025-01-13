نيجيرفان بارزاني ورئيس الجمهورية يؤكدان أهمية حل القضايا العالقة ورواتب موظفي الإقليم

شفق نيوز/ بحث رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الثلاثاء، العلاقات بين بغداد وأربيل، فيما أكدا على ضرورة حل القضايا عالقة ورواتب موظفي الإقليم.

وذكر بيان رئاسي ورد لشفق نيوز، أن "رشيد استقبل في قصر بغداد، رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، والوفد المرافق له، وجرى بحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية على الساحتين الداخلية والإقليمية، فضلاً عن العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان".

وأشار رئيس الجمهورية، بحسب البيان، إلى "أهمية اعتماد مبدأ الحوار بين الطرفين وتجاوز نقاط الخلاف وفق القانون والدستور وتغليب مصلحة المواطنين، وتأمين رواتب موظفي ومتقاعدي إقليم كوردستان أسوة بأخوتهم في باقي انحاء العراق"، مؤكداً في الوقت نفسه "دعمه لإرساء علاقات متينة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان".

كما أكد رئيس الجمهورية، "أهمية الزيارات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان للوصول إلى تفاهمات مشتركة، وتعزيز أسس الحوار البنّاء والفاعل بين الجانبين لحسم القضايا المختلف عليها وضمان مصالح جميع المواطنين"، لافتاً إلى "ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين لما له من أثر مباشر على حل القضايا المشتركة والتركيز على مشاريع البناء والإعمار والتنمية في البلد".

بدوره، أكد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، أن "التوصل إلى حل لمسألة رواتب موظفي الإقليم والتفاهمات الجارية يسهم في توطيد العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، ويدفع إلى أمام الجهود المبذولة لحلحلة القضايا العالقة الأخرى"، معرباً عن "شكره لرئيس الجمهورية على اهتمامه ومتابعته وحرصه على تثبيت أسس العلاقة المثمرة بين بغداد وأربيل وبما يعود بالنفع على العراق ككل".

وفي صباح اليوم، التقى رئيس الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني، رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، فيما أكد الجانبان تعزيز التعاون لمواجهة "التحديات الوطنية".

وفي بيان آخر، دعا رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، في وقت سابق من اليوم الاثنين، خلال لقائه رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، إلى تعديل قانون الموازنة بصورة تضمن حقوق ومستحقات إقليم كوردستان.