نيجيرفان بارزاني ورومانسكي يناقشان وضع العراق السياسي ومشاكل بغداد وأربيل

شفق نيوز/ أكدت رئاسة إقليم كوردستان، يوم السبت، بأن رئيس إقليم كوردستان اجتمع مع السفيرة الأمريكية في العراق، لمناقشة الوضع السياسي العراقي، وحل المشاكل بين أربيل وبغداد، وانتخابات الإقليم.

وقالت رئاسة الإقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان، استقبل مساء اليوم، ألينا رومانسكي سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق".

وتابعت: نوقشت في اجتماع، آخر تطورات الوضع السياسي والداخلي للعراق وإقليم كوردستان، وعلاقات أربيل وبغداد، ومسألة انتخابات برلمان كوردستان، وعلاقات أمريكا مع العراق وإقليم كوردستان.

ولفتت إلى أن "الجانبين تبادلا الآراء ووجهات النظر حول أهمية انتخابات برلمان كوردستان وملاحظات ومصادر قلق الأطراف، وشددا على حل مشاكل أربيل وبغداد على أساس الدستور وحماية وضمان حقوق الجميع".

وأشارت رئاسة الإقليم إلى أن "مخاطر وتهديدات الإرهاب ومجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك للجانبين، شكلت محوراً آخر للاجتماع".