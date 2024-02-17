نيجيرفان بارزاني وديفيد كاميرون يحذران من خطورة زيادة تصعيد التوترات في المنطقة

شفق نيوز/ حذر كل من رئيس اقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني، ووزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم السبت، من خطورة زيادة تصعيد التوترات في المنطقة وما يشكله من تهديد لأمنها واستقرارها.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الرئيس مع وزير الخارجية البريطاني على هامش مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الإقليم.

وذكر البيان أن الجانبين ناقشا خلال اجتماعهما آخر التطورات والتحديات الأمنية في العراق ومنطقة الشرق الأوسط، والحوار بين أربيل وبغداد لحل المشاكل العالقة بينهما، والانتخابات والأوضاع الداخلية لإقليم كوردستان.

وأضاف البيان أن الجانبين عرضا رؤاهما ونظرتهما للتطورات الأمنية ولاستهداف قوات التحالف الدولي في العراق وآثاره، والحرب في غزة والوضع المضطرب في الشرق الأوسط. وفي هذا الصدد، أكدا على أن تفاقم التعقيدات أكثر مما هي عليه، يشكل خطراً وتهديداً حقيقياً لاستقرار المنطقة.

وفي محور آخر من الاجتماع، أشار البيان إلى أنه جرى البحث في التعاون المشترك بين بريطانيا والتحالف الدولي وبين العراق وإقليم كوردستان، والأوضاع الأمنية والسياسية للعراق وإقليم كوردستان، وخطر داعش على العراق وسوريا ومسألة الهجرة غير الشرعية.

بدوره أكد وزير خارجية بريطانيا على التزام بلاده بمواصلة مساعدة ودعم العراق وإقليم كوردستان وتطوير العلاقات، ومن جهته أشاد رئيس إقليم كوردستان بدعم بريطانيا ومواقفها من العراق وإقليم كوردستان.