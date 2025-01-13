نيجيرفان بارزاني وحيدر العبادي يشددان على تعزيز التعاون بين أربيل وبغداد

شفق نيوز/ أكد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، ورئيس تحالف النصر، حيدر العبادي، يوم الاثنين، على ضرورة تعزيز التعاون بين أربيل وبغداد لحّل الملفات العالقة.

وذكر بيان لرئاسة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، أن بارزاني وضمن مواصلة برنامج زيارته إلى بغداد، اجتمع قبل ظهر اليوم بالعبادي، وبحثا سبل تعزيز التعاون بين أربيل وبغداد، وأكدا على ضرورة العمل المشترك لحل القضايا الوطنية بما يضمن استقرار البلد وحقوق جميع مكوناته.

وفي المحور الأخير للاجتماع، ناقش الجانبان آخر التطورات في المنطقة وتداعياتها إلى جانب مجموعة مسائل أخرى.