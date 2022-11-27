نيجيرفان بارزاني وتحالف "عزم" يؤكدان على دعم الحكومة العراقية لإنجاح برنامجها

شفق نيوز/ اجتمع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، صباح اليوم الأحد، في العاصمة بغداد مع رئيس تحالف "عزم" مثنى السامرائي.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الإقليم، أنه خلال اللقاء جرى بحث آخر المستجدات السياسية والأمنية في البلد، وتم التأكيد على ضرورة وأهمية تعاون القوى والأطراف السياسية المشترك لتخطي المصاعب، ودعم الحكومة الاتحادية الجديدة من أجل إنجاح برنامجها.

وأضاف البيان أنه خلال اللقاء الذي حضره الوفد المرافق للرئيس نيجيرفان بارزاني، وعدد من قيادي تحالف "عزم" أكد الجانبان على ترسيخ روح الشراكة، والمواطنة، وعمل جميع الأطراف كالفريق الواحد.

ويجري رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد، زيارة إلى بغداد تستغرق يوماً واحداً، وذلك لغرض إكمال جدول أعمال لقاءات واجتماعات الأسبوع الماضي مع القيادات السياسية العراقية، وفقا لما أعلنه بيان صادر عن رئاسة الإقليم.

وكان نيجيرفان بارزاني قد قطع زيارة أجراها الأسبوع الماضي إلى بغداد، وعاد إلى إقليم كوردستان للمشاركة في مراسم العزاء المقامة على أرواح ضحايا حادث انفجار منظومة الغاز في مدينة دهوك.

وكان رئيس الإقليم قد زار العاصمة بغداد الثلاثاء الماضي، والتقى رئيس جمهورية العراق، عبداللطيف رشيد، ورئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، وعدداً من قيادات ومسؤولي البلد والقوى والأطراف السياسية العراقية.

وبحث نيجيرفان بارزاني خلال زيارته الأولى أوضاع البلد وعلاقات ومشاكل أربيل – بغداد والحوار والمساعي الرامية لحلها، وآخر التطورات في المنطقة عموماً، إلى جانب عدد من القضايا الأخرى.