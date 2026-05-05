نيجيرفان بارزاني وتحالف النهج يؤكدان أهمية العمل المشترك لنجاح العملية السياسية

شفق نيوز- بغداد

أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس تحالف النهج الوطني، عبد الحسين الموسوي، اليوم الثلاثاء، أن نجاح العملية السياسية في العراق رهن بالتفاهم والعمل المشترك.

وذكرت رئاسة الإقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اجتمع ظهر اليوم في بغداد، مع رئيس تحالف النهج الوطني، عبد الحسين الموسوي، وأعضاء قيادة التحالف ونوابه".

وبحسب البيان، أعرب رئيس وأعضاء تحالف النهج الوطني عن سعادتهم بهذه الزيارة، ثم بحث الجانبان العملية السياسية في العراق وسبل تعزيز روح الوئام والتعاون بين الأطراف السياسية والمكونات بوصفها الأساس لحل المشكلات وحماية أمن واستقرار البلد.

وأكد الجانبان وفق البيان، على أن "نجاح العملية السياسية في العراق رهن بالتفاهم والعمل المشترك والتعاون والشراكة الحقيقية ومشاركة الجميع الفاعلة في العملية السياسية والقرارات الوطنية".

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة لقاءات يجريها رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، في العاصمة بغداد مع الزعامات السياسية.