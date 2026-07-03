نيجيرفان بارزاني وبزشكيان يؤكدان توسيع التبادل التجاري بين العراق وإيران

شفق نيوز - طهران

أكد كلٌّ من رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الجمعة، على ضرورة توسيع التبادل التجاري بين العراق وإيران بما يصب في مصلحة شعبي البلدين.

جاء ذلك خلال لقائه الرئيس الايراني على هامش الزيارة التي يجريها إلى طهران للمشاركة في مراسم تشييع المرشد الإيراني الراحل آية الله علي خامنئي.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الإقليم، أن الجانبين بحثا تطوير علاقات العراق وإقليم كوردستان مع إيران، وسلطا الضوء بشكل خاص على توسيع التبادل التجاري والمجالات الاقتصادية وتعزيز العلاقات التاريخية والثقافية بين الجانبين، بما يخدم المصالح المشتركة.

كما كان وضع المنطقة وتداعيات الأحداث الأخيرة محوراً آخر للاجتماع، حيث أكد الجانبان على أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار والاعتماد على الحوار والسبل السلمية لحل المشكلات والتوترات.

وأعرب الجانبان عن أملهما في أن يجلب إنهاء الصراع والحوار بين طهران وواشنطن، السلام والاستقرار الدائم للمنطقة، وأن يبدأ عهد جديد من العلاقات الجيدة والتعاون المشترك بين دول وشعوب المنطقة، بحسب البيان.