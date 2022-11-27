نيجيرفان بارزاني والأعرجي يبحثان التعاون بما يفضي إلى حلول للقضايا المتعلقة بدول الجوار

شفق نيوز/ بحث رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد، خلال الزيارة التي يجريها إلى العاصمة بغداد مع مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي إيجاد حلول للقضايا المتعلقة بدول الجوار في إشارة إلى الخروقات الأمنية التي يتعرض لها الإقليم من قبل تركيا وإيران.

وذكر بيان صادر عن مكتب مستشار الأمن القومي، أنه جرى خلال اللقاء الذي جمع الجانبين استعراض لمجمل الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد.

وأوضح البيان أن الجانبين بحثا استمرار التعاون بين المركز والإقليم، بما يفضي إلى حلول للقضايا المتعلقة بدول الجوار ، من خلال الحوار والطرق الدبلوماسية والتفاهم المشترك، وبما يحفظ استقرار وسيادة العراق.

وشهد اللقاء أيضا، التأكيد على أهمية التنسيق والتعاون البنّاء بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان في مواجهة العناصر الإرهابية وضبط الحدود، وفقا للبيان.

ويجري رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد، زيارة إلى بغداد تستغرق يوماً واحداً، وذلك لغرض إكمال جدول أعمال لقاءات واجتماعات الأسبوع الماضي مع القيادات السياسية العراقية، وفقا لما أعلنه بيان صادر عن رئاسة الإقليم.

وكان نيجيرفان بارزاني قد قطع زيارة أجراها الأسبوع الماضي إلى بغداد، وعاد إلى إقليم كوردستان للمشاركة في مراسم العزاء المقامة على أرواح ضحايا حادث انفجار منظومة الغاز في مدينة دهوك.

وكان رئيس الإقليم قد زار العاصمة بغداد الثلاثاء الماضي، والتقى رئيس جمهورية العراق، عبداللطيف رشيد، ورئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، وعدداً من قيادات ومسؤولي البلد والقوى والأطراف السياسية العراقية.

وبحث نيجيرفان بارزاني خلال زيارته الأولى أوضاع البلد وعلاقات ومشاكل أربيل – بغداد والحوار والمساعي الرامية لحلها، وآخر التطورات في المنطقة عموماً، إلى جانب عدد من القضايا الأخرى.