نيجيرفان بارزاني والمندلاوي يؤكدان أهمية إقرار قانون الموازنة العامة

شفق نيوز/ أكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني والنائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، يوم الثلاثاء، أهمية إقرار مشروع قانون الموازنة العامة.

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "بارزاني والمندلاوي تبادلا وجهات النظر بشأن آخر مستجدات الوضع السياسي في البلاد وبرنامج الحكومة الاتحادية العراقية ومسألة مشروع قانون الموازنة العامة في العراق وعلاقات أربيل وبغداد". ‏

واتفق الجانبان على ضرورة التعاون بين جميع الجهات السياسية لتجاوز الصعاب و حل المشاكل والحفاظ على الاستقرار السياسي للبلاد.

‏كما أكد الجانبان على ضرورة المصادقة على مشروع قانون الموازنة العامة العراقية وتنفيذ البرنامج الحكومي.

‏وكانت عدة مسائل أخرى فترة تمام المشترك جرى التباحث حولها خلال اللقاء، وفقاً للبيان.