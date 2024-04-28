نيجيرفان بارزاني والمندلاوي يتفقان على إدامة الحوار لتعزيز الاستقرار

شفق نيوز/ شدد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، ورئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، يوم الأحد، على ضرورة دعم الحكومة الاتحادية، وإدامة الحوار والتفاهم بين القوى الوطنية لتعزيز الاستقرار في البلاد.

جاء ذلك، خلال لقاء جمع نيجيرفان بارزاني، والوفد المرافق له، لمحسن المندلاوي في بغداد، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وبحسب البيان الصادر عن رئاسة إقليم كوردستان، شهد اللقاء بحث الأوضاع السياسية في العراق، وانتخاب رئيس البرلمان العراقي، والعلاقات بين أربيل وبغداد، وخطوات الانتخابات البرلمانية الكوردستانية، و القوانين اللازمة في مجلس النواب.

واعتبر الجانبان، حل القضايا بين أربيل وبغداد واستمرار الحوار بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية ضروريا لسلام واستقرار البلاد مؤكدين على أن السلام والاستقرار في العراق وإقليم كوردستان، واحد ومترابط.

ووفق البيان، اتفق الجانبان، على أهمية التعاون والتنسيق بين الأطراف السياسية لضمان حقوق ومصالح جميع المكونات العراقية والحفاظ على السلام والاستقرار السياسي في البلاد وإجراء انتخابات برلمان كوردستان بمشاركة جميع الأطراف.

كما شددا على أهمية دعم وإسناد الحكومة في تنفيذ برنامجها، فضلاً عن مناقشة التطورات الاقليمية وانعكاساتها على الساحة العراقية.