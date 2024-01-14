نيجيرفان بارزاني والمندلاوي: ضرورة حل ملفات بغداد واربيل عبر الحوار والدستور

شفق نيوز/ أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، يوم الأحد، على ضرورة حل ملفات بغداد واربيل عبر الحوار والدستور.

وقالت رئاسة الإقليم في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه "استمرارا للقاءاته واجتماعاته في بغداد، اجتمع رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في بغداد قبل ظهر اليوم، مع محسن المندلاوي النائب الاول لرئيس مجلس النواب العراقي.

وأضاف البيان، أنه تم في الاجتماع بحث الاوضاع السياسية والامنية ودور رئاسة مجلس النواب في معالجة مشاكل البلد، وبالأخص فيما يتعلق بمشاكل اربيل- بغداد وعملية انتخاب الرئيس الجديد لمجلس النواب العراقي.

واكد الجانبان خلال الاجتماع على أن أمن واستقرار العراق مرتبطان ببعض، مشيرين إلى أن حدوث الاختلال في اي جزء من العراق، سيؤثر على أمن واستقرار البلد برمته، لذلك على الجميع في العراق العمل من اجل الحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانبه، قال المكتب الإعلامي للمندلاوي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، استقبل اليوم الأحد في مقر إقامته، رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، بحضور عدد من النواب، لتبادل وجهات النظر حول الوضع السياسي والأمني في العراق".

وأضاف أنه "جرى خلال اللقاء بحث عدد من الملفات والقضايا المهمة، والعلاقة بين بغداد وأربيل، والتأكيد على أهمية حل الملفات العالقة بينهما عن طريق الحوار والتفاهم ووفقاً للدستور، اضافة لمناقشة التطورات على الصعيد الإقليمي وضرورة الحفاظ على الاستقرار والأمن في البلاد، والتعاون من أجل تحقيق مصالح وتطلعات مختلف مكونات الشعب العراقي الكريم".

وفي وقت سابق اليوم، أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، عقده اجتماعات وصفها بـ"الجيدة" مع المسؤولين والقادة السياسيين خلال زيارته العاصمة الاتحادية بغداد، معرباً عن أمله في حل قريب لمشاكل الإقليم.