نيجيرفان بارزاني والمندلاوي: تعديل قانون الموازنة لضمان رواتب موظفي كوردستان

شفق نيوز/ اتفق رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، مع رئيس تحالف الأساس، على تعديل قانون الموازنة بما يضمن حقوق ومستحقات الإقليم ورواتب موظفيه.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الإقليم، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، التقى مساء اليوم، محسن مندلاوي، رئيس تحالف الأساس".

ولفت إلى أن "اللقاء شهد بحث الوضع السياسي في العراق وعلاقات إقليم كوردستان مع الحكومة الاتحادية، حيث أكد الجانبان على أهمية التعاون بين الأطراف السياسية لتعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية في العراق".

وأوضح البيان أن "الجانبين اتفقا على تعديل قانون الموازنة لعام 2025 بما يضمن كافة حقوق ومستحقات إقليم كوردستان ورواتب الموظفين دون مشاكل أو معوقات".

وفي محور آخر من اللقاء؛ جرى بحث الأوضاع في المنطقة وتأثيراتها على العراق، وأكد الجانبان بحسب البيان، على "ضرورة العمل المشترك لمواجهة التحديات وإبعاد العراق عن الصراعات".