نيجيرفان بارزاني يبحث مع المالكي وزيدان برنامج حكومة السوداني وحل الإشكالات القانونية

شفق نيوز/ التقى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في بغداد، اليوم السبت، رئيس ائتلاف دولة نوري المالكي.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الاقليم، أنه جرى خلال اللقاء بحث آخر تطورات الوضع السياسي في العراق وتحديات المرحلة، والخطوات المتخذة لتنفيذ برنامج الحكومة الاتحادية العراقية.

وأضاف البيان أن الجانبين أكدا على أهمية التعاون والتآزر المشترك بين القوى والأطراف السياسية العراقية للتغلب على الصعاب وإيجاد الحل لمشاكل البلاد بروح وطنية مسؤولة.

علاقات أربيل - بغداد، ومناقشة الوضع وآخر المستجدات في المنطقة عامة كانت محورا آخر من اللقاء، وفقا للبيان.

في غضون ذلك استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى، رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، وفقا لبيان صادر عن مجلس القضاء.

وذكر بيان مقتضب صادر عن المجلس ان، الجانبين بحثا "استكمال النقاشات لمعالجة جميع الإشكاليات القانونية ضمن الاطر الدستورية وبما يخدم مصلحة ابناء العراق كافة".