نيجيرفان بارزاني والمالكي يؤكدان ضرورة حل المشاكل وفق الدستور

شفق نيوز/ شدد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، ورئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، يوم الاثنين، على أهمية حلّ المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد وفقاً للدستور.

وذكر بيان لرئاسة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، أن بارزاني التقى بالمالكي في بغداد وبحثا تعزيز الشراكة الوطنية وحل المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد وفق الدستور.

واتفق الجانبان على أهمية الالتزام بالدستور لضمان حقوق مكونات العراق كافة.

كما واتفق الجانبان أيضاً على ضرورة تعزيز الحوار السياسي بين القوى والأحزاب العراقية وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات الحالية التي تواجه البلاد.

وناقش الجانبان تطورات الأوضاع في المنطقة، وخاصة الوضع في سوريا، وتداعيات الأوضاع في الشرق الأوسط على العراق والمنطقة. وفي هذا الصدد، أكدا على أهمية العمل المشترك للحفاظ على السلام والاستقرار في البلاد.