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نيجيرفان بارزاني والفياض يبحثان قصف كوردستان ويؤكدان على التنسيق بين الجيش والبيشمركة

Category: سیاسة

Date: 2022-11-22T16:19:55+0000
نيجيرفان بارزاني والفياض يبحثان قصف كوردستان ويؤكدان على التنسيق بين الجيش والبيشمركة

شفق نيوز/ بحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، يوم الثلاثاء، الاستهداف الايراني والتركي لإقليم كوردستان وأكدا على التنسيق بين الجيش والبيشمركة.

وذكر بيان لرئاسة إقليم كوردستان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "بارزاني والفياض تباحثا في آخر التطورات الأمنية بالبلد وتهديدات ومخاطر داعش، وأكدا أهمية وضرورة توسيع التعاون والتنسيق بين البيشمركة والجيش العراقي والقوات الأمنية للتصدي لخطر وتهديدات داعش وخاصة في مناطق المادة 140 والقضاء التام عليه".

وتابع البيان ان "حفظ الأمن والاستقرار الأمني والسياسي وسيادة البلد وتوطيد التعاون والمسؤولية المشتركة للأطراف السياسية ومكونات العراق في هذا المجال، وقصف واستهداف إقليم كوردستان من جانب الدول المجاورة، شغل محوراً آخر من اللقاء".

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