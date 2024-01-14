نيجيرفان بارزاني والفياض: هجمات الطائرات المسيرة على كوردستان سيضر باستقرار العراق

شفق نيوز/ اتفق رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، يوم الأحد، على أن هجمات الطائرات المسيرة على البيشمركة والاقليم يضر بالسلام واستقرار العراق.

وقالت رئاسة الإقليم في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، التقى اليوم، رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، في بغداد.

وأضاف البيان، أن اللقاء ناقش الوضع الأمني ​​في العراق، ومخاطر الإرهاب، وهجمات داعش على القوات المسلحة وقوات الأمن العراقية والمواطنين، وآخر تطورات الحرب والصراع وتأثيرها وتداعياتها على المنطقة.

وأكد الجانبان، بحسب البيان، ضرورة عدم تورط العراق في الصراع الدائر في المنطقة، وأن الحفاظ على السلام والاستقرار والمصالح العليا للبلاد يجب أن تكون أولوية الجميع.

كما اتفق الجانبان، بحسب البيان، على أن استهداف البيشمركة وهجمات الطائرات المسيرة على إقليم كوردستان سيضر بسلام واستقرار العراق وإقليم كوردستان.

كما جرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين أربيل وبغداد وعلاقات العراق مع دول الجوار والمنطقة.