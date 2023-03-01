نيجيرفان بارزاني والعبادي يشددان على اعتماد الحوار بين بغداد وأربيل وفق الدستور

شفق نيوز/ بحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأربعاء، مع رئيس ائتلاف النصر، حيدر العبادي، عمل الحكومة الحالية، والتفاهمات بين المركز والإقليم.

جاء ذلك، خلال زيارة أجراها العبادي، إلى إقليم كوردستان، التقى فيها رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وجرى خلال الاجتماع، بحسب بيان مكتب العبادي، مناقشة مجمل الأوضاع التي يشهدها البلد، وعمل الحكومة خلال الأشهر الماضية والقرارات الإصلاحية التي تم اتخاذها في عدد من القطاعات، وأهمية توفير أجواء صحية لحل الإشكالات القائمة بين المركز والإقليم".

وشدد الجانبان، على ضرورة "اعتماد الحوار وعقد المزيد من الاجتماعات بين المركز والإقليم، للتوصل الى تفاهمات وفق الدستور"، وأكدا أهمية "بذل المزيد من الجهود لاستقرار البلد وتقديم كل ما من شأنه أن يخدم المواطنين في جميع المحافظات".