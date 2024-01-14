نيجيرفان بارزاني والعبادي: لا ينبغي أن يدفع المواطنون ثمن المشاكل السياسية من حياتهم ومعاشهم

شفق نيوز/ اتفق رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، برئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، يوم الأحد، على رفض أن يدفع المواطنون ثمن المشاكل السياسية من حياتهم ومعاشهم.

وقالت رئاسة الإقليم في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن رئيس الاقليم التقى رئيس تحالف النصر قبل ظهر اليوم الأحد، مبينا أنه جرى خلال اللقاء تبادل الآراء حول الأوضاع في العراق والعلاقات بين أربيل وبغداد، وتسليط الضوء على أحدث التطورات في المنطقة.

وشدد الجانبان على ضرورة حماية العراق من تداعيات الأوضاع الشائكة في المنطقة، وعلى أهمية تعاون الأطراف السياسية ومكونات العراق على تجاوز الخلافات وحل المشاكل من خلال الحوار والتفاهم، واتفقا في الرأي بأنه لا ينبغي أن يدفع المواطنون ثمن المشاكل السياسية من حياتهم ومعاشهم.

كما وشكل التباحث حول خطر الإرهاب وتهديدات داعش لأمن واستقرار البلد، جانباً آخر من اللقاء.

من جانبه قال مكتب العبادي في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه جرى خلال اللقاء استعراض مجمل الأوضاع التي يشهدها البلد سياسياً وأمنياً واقتصادياً وكيفية التعامل معها، وإيجاد الحلول للتحديات التي تمر بها العملية السياسية.

وأضاف، أنه تم مناقشة الإشكالات بين المركز والإقليم وأهمية الوصول إلى تفاهمات مشتركة وفق الدستور تنعكس إيجاباً على المواطنين، فضلاً عن بذل المزيد من الجهود والحوارات لما لها من تأثير على استقرار الأوضاع في البلد.

ونقل البيان عن العبادي تأكيده خلال اللقاء، أن الخلافات والإشكالات يمكن أن تحل قانونياً ودستورياً، لتجنب أي تأثيرات سلبية على الأوضاع العامة والمواطن في الإقليم.

وفي وقت سابق اليوم، أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، عقده اجتماعات وصفها بـ"الجيدة" مع المسؤولين والقادة السياسيين خلال زيارته العاصمة الاتحادية بغداد، معرباً عن أمله في حل قريب لمشاكل الإقليم.