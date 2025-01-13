نيجيرفان بارزاني والعامري يبحثان التعاون السياسي والأمني بين أربيل وبغداد

شفق نيوز/ بحث رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، مساء يوم الاثنين، مع الأمين العام لمنظمة بدر، هادي العامري، في بغداد، التعاون السياسي والأمني بين أربيل وبغداد.

وذكر بيان لرئاسة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، أن اللقاء أكد على أهمية العمل المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه العراق، مشددين على ضرورة تعزيز الحوار بين جميع الأطراف السياسية لتحقيق رؤية وطنية مشتركة تخدم استقرار وتقدم البلد.

كما اتفق الجانبان، بحسب البيان، على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين الأطراف العراقية لضمان الوحدة وتعزيز الروح الوطنية وتجاوز الصراعات بما يحمي مصالح الشعب العراقي بكل مكوناته.

وبحث الجانبان أيضاً آخر التطورات في المنطقة، وخاصة التحولات في سوريا وتداعياتها، إلى جانب عدد من القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك، وفق ما جاء في البيان.