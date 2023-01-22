نيجيرفان بارزاني والضاري يؤكدان دعمهما لحكومة السوداني

شفق نيوز/ أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس المشروع الوطني العراقي جمال الضاري، اليوم الأحد، دعمهما لرئيس الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني لتنفيذ المنهاج الوزاري، وحل المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد.

وقالت رئاسة اقليم كوردستان، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني استقبل، اليوم، رئيس المشروع الوطني العراقي جمال الضاري، مبينة أن الجانبين بحثا خلال اللقاء الأوضاع الداخلية العراقية والعملية السياسية وعلاقات العراق مع دول المنطقة، وأوضاع المنطقة بصورة عامة.

وجدد الجانبان، وفق البيان، دعمهما للحكومة الاتحادية العراقية ولمساعي رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لتنفيذ المنهاج الوزاري للحكومة وحل مشاكل البلد، وخاصة المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد، وشددا على ضرورة سعي كل الأطراف والقوى السياسية العراقية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار للعراق.