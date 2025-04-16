نيجيرفان بارزاني والسوداني يؤكدان ضرورة إبقاء العراق بمنأى عن الصراعات

شفق نيوز/ أكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الاربعاء، على اهمية النأي بالعراق عن الصراعات القائمة في المنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما في محافظة السليمانية، حيث جرى استعراض الأوضاع العامة وأهم الملفات التنموية والاقتصادية على المستوى الوطني، وفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني.

وذكر البيان أن اللقاء شهد بحث الأوضاع السياسية في البلاد، ومناقشة الملفات المشتركة، والتأكيد على استمرار التنسيق والتعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان العراق، بما يعزز وحدة الصف الوطني، وخدمة مصالح العراق العليا.

وأضاف البيان أنه تم "التأكيد على أهمية ضمان الحقوق الدستورية لجميع المكونات، وتعزيز التعاون بين جميع القوى الوطنية، للحفاظ على أمن البلاد واستقرارها، ودعم جهود الحكومة الاتحادية في تنفيذ مشاريعها التنموية في عموم العراق".

وبحسب البيان، فقد ناقش اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على العراق، والتأكيد على ضرورة إبقاء العراق بمنأى عن الصراعات، ودعم المبادرات التي تنتهج الحلول السلمية والحوار في تسوية الأزمات الإقليمية.

وأكد الرئيس نيجيرفان بارزاني على أهمية ضمان الحقوق والمستحقات الدستورية لإقليم كوردستان، وعلى التزام إقليم كوردستان بتوطيد التعاون البنّاء مع الحكومة الاتحادية من أجل تعزيز التفاهم والشراكة بين الجانبين وحماية التوازن والاستقرار في البلد، وذلك حسبما ذكرته رئاسة الإقليم في بيان آخر.