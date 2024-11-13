نيجيرفان بارزاني والسوداني يؤكدان ضرورة إبعاد العراق عن تبعات الصراع الإقليمي

شفق نيوز/ أكد كل من رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، على ضرورة إبعاد العراق عن الصراع الإقليمي القائم في المنطقة، وتجنيبه التداعيات الناجمة عنها.

جاء ذلك في لقاء جمع الرئيس نيجيرفان بارزاني مع السوداني الذي بدأ زيارة الى اقليم كوردستان استلها من مدينة اربيل.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الإقليم، أن اللقاء بحث نتائج الانتخابات البرلمانية الكوردستانية، وخطوات تشكيل الحكومة الجديدة للإقليم، والعلاقات بين أربيل وبغداد، فضلاً عن الأوضاع في البلاد وآخر التطورات في المنطقة.

وأضاف البيان أن رئيس الوزراء السوداني هنأ إقليم كوردستان بنجاح الانتخابات البرلمانية، وأشاد بالمشاركة الواسعة لمواطني الإقليم في العملية الانتخابية، مما يدل على الوعي السياسي للشعب الكردي والتزامه بالعملية الديمقراطية.

ووفقا للبيان، فقد شدد الجانبين على أهمية تعزيز آليات التنسيق المشترك وضرورة حل القضايا المشتركة بين أربيل وبغداد من خلال الحوار البناء والالتزام بالدستور العراقي. كما اتفقا الرئيسان على أهمية مواصلة الحوار لتعزيز التعاون وتطوير العلاقات بينهما.

من جانبه أشاد الرئيس نيجيرفان بارزاني بدعم رئيس مجلس الوزراء السوداني والأطراف العراقية المعنية لإنجاح الانتخابات، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون بين أربيل وبغداد في المرحلة المقبلة.

وأشار البيان إلى أن اللقاء بحث تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها على العراق، وفي هذا الصدد، أكد الجانبان على ضرورة إبعاد البلاد عن تبعات الصراع الإقليمي والعمل معًا للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جهته قال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان، إن اللقاء بحث مناقشة مجمل القضايا على المستوى الوطني، ومنها الملفات المشتركة وضرورة إيجاد المعالجات لها وفق ما نص عليه الدستور، وكذلك التأكيد على تنسيق الجهود من أجل إسناد الحكومة الاتحادية في تنفيذ برنامجها، والتعاون مع حكومة الإقليم في مختلف المجالات والقطاعات التنموية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية استمرار التعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، في ملفات عدة والذي أثمر سابقاً عن حل الكثير من المسائل المشتركة، فيما ثمَّن الرئيس نيجيرفان بارزاني الدعم المهم في مختلف المجالات الذي قدمته الحكومة الاتحادية، مؤكداً أن هذا الدعم كان أحد الأسباب الرئيسة في نجاح الانتخابات في الاقليم.

واستعرض اللقاء آخر التطورات الأمنية والسياسية في المنطقة، حيث جرى التأكيد على مواقف العراق الثابتة والمبدئية إزاء التحديات التي تواجه الأمن والاستقرار والحرص على سيادة العراق، حسبما ذكره البيان.