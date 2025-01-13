نيجيرفان بارزاني والسامرائي يؤكدان على تطبيق "العدالة الدستورية" في العراق

شفق نيوز/ التقى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، في بغداد، اليوم الاثنين، مع زعيم ائتلاف "العزم" مثنى السامرائي، حيث تم بحث الأوضاع السياسية في البلاد وسبل تعزيز العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان.

وأكد الجانبان، وفق بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، ضرورة حماية حقوق كافة المكونات العراقية وضمان المساواة بينها، بما يعزز التعايش السلمي ويعكس روح العدالة التي نص عليها الدستور العراقي.

كما تم التباحث في الأوضاع الإقليمية، وأكدا على أهمية المسؤولية المشتركة بين القوى والأطراف العراقية، والتنسيق المستمر للحفاظ على السلام والاستقرار في العراق.

من جانبه قال تحالف "العزم" في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن السامرائي بحث مع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، عدداً من القضايا الوطنية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وتناول الجانبان، وفق بيان "العزم" الملف الإقليمي وسبل ترصين الصف الوطني لمواجهة التحديات الراهنة وأهمية تعزيز التفاهم بين القوى السياسية العراقية، كما تم بحث الجهود المبذولة لحل الإشكالات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، بما يسهم في تعزيز التعاون والعمل المشترك لخدمة جميع أبناء العراق.

كما ناقش اللقاء دعم إرادة الشعب السوري في تقرير مصيره، والتأكيد على أن أمن المنطقة لا يتجزأ، مشيرين إلى أهمية التعاون الإقليمي والدولي لتحقيق الاستقرار ومواجهة التحديات المشتركة.

وشهد اللقاء، أيضاً بحسب البيان، مناقشة ملفات دعم الإصلاحات الاقتصادية والمالية، والعمل على تحقيق التوازن في توزيع الموارد بما يحقق العدالة ويعزز الاستقرار الوطني، حيث أكد الجانبان على أهمية الحوار المستمر كوسيلة فعالة لتجاوز الأزمات الراهنة، مع التأكيد على الالتزام بالثوابت الوطنية وتحقيق تطلعات الشعب العراقي بمختلف أطيافه.