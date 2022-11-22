نيجيرفان بارزاني والخزعلي يؤكدان على ضرورة دعم حكومة السوداني لتنفيذ برنامجه

شفق نيوز/ بحث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الثلاثاء، الشأن السياسي والأمني، مع أمين عام عصائب أهل الحق قيس الخزعلي.

وجاء في بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، انه استمرارا للقاءاته واجتماعاته في بغداد التقى رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني رئيس عصائب اهل الحق قيس الخزعلي وبحث معه اخر التطورات الوضع السياسي والامني في العراق وتبادل معه الاراء بشأن العراقيل التي تعيق عمل الحكومة والحرب ضد الارهاب.

وأضاف البيان ان الجانبين اكدا على ضرورة واهمية دعم الحكومة العراقية الجديدة ورئيسها محمد شياع السوداني من اجل تنفيذ برنامج عمله وكذلك العمل المشترك والتعاون بين الاطراف والمكونات العراقية من اجل حماية الامن والاستقرار السياسي والأمني والاستجابة لمطالب المواطنين في تحقيق حياة افضل وتوفير فرص العمل والخدمات.

واشار البيان الى ان تكرار الخروقات للسيادة العراقية واستهداف وقصف اقليم كوردستان واخر تطورات المنطقة بشكل عام كانت محاور اخرى في اللقاء.