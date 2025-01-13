نيجيرفان بارزاني والخزعلي يتفقان على تعزيز التعاون لمواجهة التحديات

شفق نيوز/ بحث رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، مساء يوم الاثنين، مع الأمين العام لعصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، مجموعة من الملفات الداخلية والخارجية.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الإقليم، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الجانبين أكدا على أهمية تعزيز التعاون بين جميع الأطراف العراقية للحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد، وبحثا ضرورة العمل المشترك لحماية العراق من تأثيرات الأوضاع في المنطقة.

واتفق الجانبان على ضرورة إبعاد العراق عن الصراعات الإقليمية، وأكدا على أهمية الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وفق البيان.