نيجيرفان بارزاني والحلبوسي يؤكدان أهمية التنسيق بين أربيل وبغداد لتجاوز العقبات

اتفق رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس مجلس النواب العراقي هيبت الحلبوسي، مساء اليوم الاثنين، على أهمية التفاهم بين القوى السياسية والتنسيق بين أربيل وبغداد لتجاوز العقبات بما يخدم المصلحة العامة للبلاد.

وذكر بيان لرئاسة إقليم كوردستان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الاجتماع بين الجانبين جرى خلاله التباحث حول الأوضاع السياسية والقانونية في البلاد، ودور المؤسسة التشريعية في دعم الاستقرار".

واتفق الجانبان، على ضرورة أن تقوم المرحلة المقبلة على أساس الشراكة الحقيقية، وأن يكون العمل على إقرار القوانين ذات البعد الوطني والتي تحفظ الحقوق الدستورية لجميع المكونات، في مقدمة أولويات البرلمان والحكومة.

وأضاف البيان، أن الجانبين أكدا على ضرورة توحيد الرؤى لحل المشاكل العالقة على أساس الدستور وحماية حقوق المواطنين.

وشكلت أوضاع المنطقة وتداعياتها محوراً آخر للقاء، حيث جرى التأكيد على حماية الأمن والاستقرار والمصالح العليا للعراق، والنأي به عن التوترات.

ووصل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، صباح اليوم الاثنين، إلى العاصمة الاتحادية بغداد، في زيارة تستغرق يومين، لبحث ثلاثة ملفات رئيسة، حيث أجرى لقاءات مع قادة الإطار التنسيقي الذي يجمع القوى الشيعية، ورئيس الوزراء المكلف علي الزيدي، وزعيم تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، والمجلس السياسي الوطني "السني".

وبحسب بيان لرئاسة الإقليم، ورد لوكالة شفق نيوز، يجري بارزاني، خلال الزيارة سلسلة من الاجتماعات مع كبار القادة والمسؤولين العراقيين، لبحث العملية السياسية، وتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة، والعلاقات بين أربيل وبغداد، بالإضافة إلى عدد من المسائل الأخرى.