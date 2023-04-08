نيجيرفان بارزاني والحلبوسي: تأخير تنفيذ الاتفاق النفطي بين اربيل وبغداد سيكون له أثر سلبي على إيرادات العراق

شفق نيوز/ اتفق رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم السبت، بالرأي على أن تأخير تنفيذ الاتفاق بين أربيل وبغداد على استئناف تصدير نفط كوردستان سيكون له أثر سلبي على الإيرادات العامة للبلاد.

جاء ذلك خلال خلال لقاء جمع الرئيس نيجيرفان بارزاني، مع الحلبوسي في العاصمة بغداد، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الإقليم.

وذكر البيان أنه جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول مشروع قانون الموازنة الذي هو الآن في مجلس النواب للتصويت عليه حيث اتفق الجانبان على أهمية إصدار هذا القانون ودوره المؤثر في إنعاش الوضع الاقتصادي و استئناف العمل و المشاريع.

وأضاف البيان أنه جرى في محور اخر من اللقاء بحث الاتفاق بين الحكومة الاتحادية و حكومة اقليم كوردستان، مؤكدين على اهمية تنفيذه.

كما أشار الجانبان، إلى أهمية عدم تنفيذ هذه الاتفاق سيؤثر سلبا على الإيرادات العامة للعراق.

ووقعت الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم يوم الثلاثاء الماضي إتفاقاً مؤقتاً بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم، يُستأنف بموجبه تصدير النفط الخام إلى الخارج من كوردستان ومن محافظة كركوك بعد ان تم ايقافه من قبل هيئة التحكيم الدولية في باريس.