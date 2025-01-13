نيجيرفان بارزاني والحكيم يؤكدان أهمية الالتزام بالدستور لحل القضايا الخلافية

شفق نيوز/ أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، خلال لقائه زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، على أهمية الالتزام بالدستور كأساس لحل القضايا الخلافية وتحقيق العدالة بين مكونات البلاد.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الإقليم، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، التقى مساء اليوم الاثنين، بزعيم تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم في بغداد".

ولفت إلى أن "اللقاء بحث أهمية تعزيز التفاهم الوطني بين الأطراف السياسية في العراق وضرورة العمل المشترك لضمان مشاركة كافة المكونات في العملية السياسية وإدارة شؤون البلاد".

واتفق الجانبان، بحسب البيان، على "أهمية الالتزام بالدستور كأساس لحل القضايا الخلافية وتحقيق العدالة بين مكونات البلاد".

وأكد الجانبان أيضا "أهمية توحيد الجهود للتغلب على التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه البلاد، مع التركيز على بناء رؤية موحدة تدعم الاستقرار والتقدم في العراق".

وبين المكتب الإعلامي في بيانه أنه "في محور آخر من اللقاء، جرى بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، وتأكيد ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين الأطراف السياسية للتعامل مع تداعياتها على البلاد".