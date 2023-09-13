نيجيرفان بارزاني: نحن ملتزمون بالاتفاقية المبرمة مع إيران وليس هناك مبرر لشن عملية عسكرية

شفق نيوز/ أكد رئيس إقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني، يوم الأربعاء، التزام الإقليم بالإتفاقية الأمنية المبرمة بين بغداد وطهران والتي تقضي بنزع سلاح الجماعات والأحزاب الكوردية المعارضة لإيران والمتواجدة على أراضي الإقليم، معربا عن رأيه بعدم وجود مبرر لشن عملية عسكرية ضد تلك المجاميع.

تصريحات رئيس الإقليم كانت على هامش استقباله وزير الخارجية النمساوي ألكساندر تشالنبيرغ الذي يجري زيارة الى مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال نيجيرفان بارزاني للصحفيين بينهم مراسل وكالة شفق نيوز، إن هناك اتفاقية موقعة بين العراق وإيران، مضيفا "نحن في إقليم كوردستان وكجزء من العراق متلزمون بهذه الاتفاقية، ولا نريد أن يكون الإقليم مصدر تهديد لأي من الدول المجاورة لنا".

وأردف بالقول إنه ضمن هذا الإطار وبالتعاون والتنسيق الكامل مع بغداد، قد تم اتخاذ خطوات مهمة، ونأمل أن تكون تلك الخطوات سبباً في عدم حصول أي مشكلة أمنية وعسكرية".

وقال نيجيرفان بارزاني، "لا اعتقد أن هناك أي مبرر لشن عملية عسكرية" من قبل إيران ضد تلك الأحزاب والمجاميع المتواجدة على أرض الإقليم.