نيجيرفان بارزاني مهنئاً الزيدي: نأمل أن تؤسس الكابينة الجديدة لمرحلة استقرار وتقدم بالعراق

شفق نيوز - أربيل

تقدم رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الجمعة، بالتهنئة إلى رئيس مجلس وزراء العراق الاتحادي علي الزيدي، بمناسبة نيله ثقة مجلس النواب العراقي ومباشرة تشكيلته الوزارية لمهامها.

وبهذا الصدد أعرب الرئيس نيجيرفان بارزاني في بيان، عن أمله بأن يشكل تسلم هذه الكابينة لمهامها بداية لمرحلة جديدة من الاستقرار والتقدم لعموم العراق، مجدداً موقف الاقليم بالاستعداد التام للعمل المشترك مع الحكومة الاتحادية على أساس الدستور والشراكة الحقيقية والتوازن، بهدف حل جميع المشاكل العالقة وضمان وحماية الحقوق الدستورية لجميع المكونات.

وأكد أن "العراق بلد ثري وذو إمكانات كبيرة، والعراقيون بجميع مكوناتهم يستحقون حياة كريمة وخدمات أفضل وأمناً واستقراراً دائمين"، معبراً عن ثقته "بأنه بجهود كل الأطراف وبروح المسؤولية والوئام والتعاون الوطني، يمكننا المضي نحو مستقبل أفضل ونواجه معاً جميع المشاكل والتحديات".

وصوت مجلس النواب العراقي، أمس الخميس، على منح الثقة لحكومة الزيدي و منهاجها الوزاري، حيث صوت على 14 وزيراً، فيما أجّل التصويت على 9 وزارات أخرى إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى جراء الخلافات السياسية، وتحذير الولايات المتحدة الأميركية من إشراك الفصائل المسلحة في التشكيلة الوزارية الجديدة.