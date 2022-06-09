سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

نيجيرفان بارزاني: مفتاح الحل لمشاكل العراق بإنهاء الخلافات بين اربيل وبغداد

Category: سیاسة

Date: 2022-06-09T09:33:06+0000
نيجيرفان بارزاني: مفتاح الحل لمشاكل العراق بإنهاء الخلافات بين اربيل وبغداد

شفق نيوز/ شدد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الثلاثاء، على ان حل المشاكل مع بغداد هو المفتاح لحل جميع المشاكل في العراق.

وذكر بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن ذلك جاء خلال استقبال رئيس إقليم كوردستان، صباح اليوم الخميس وفداً من لجنة الصداقة الفرنسية – العراقية في مجلس الشيوخ الفرنسي برئاسة السيدة نيكول نورانتون وعضوية عدد من أعضاء اللجنة والقنصل العام الفرنسي في إقليم كوردستان.

واضاف البيان أن الوفد الضيف جدد خلال اللقاء التأكيد على دعم فرنسا لإقليم كوردستان والعراق، معبراً عن الشكر والتقدير لتضحيات البيشمركة ودورهم في هزيمة داعش، كما أكد الوفد أن فرنسا تنظر باهتمام إلى علاقاتها مع العراق وإقليم كوردستان وتتطلع إلى تقويتها في المجالات كافة.

وبحسب البيان؛ أن الرئيس نيجيرفان بارزاني جدد التعبير عن شكر وتقدير إقليم كوردستان لفرنسا على دعمها إقليم كوردستان والعراق عسكرياً وإنسانياً وسياسياً، وأبدى سروره لزيارة الوفد لإقليم كوردستان مشيراً إلى الصداقة والعلاقات العريقة بين إقليم كوردستان وفرنسا.

وعن الأوضاع العراقية، أكد الرئيس نيجيرفان بارزاني على أن حل المشاكل بين أربيل وبغداد هو المفتاح لحل مشاكل العراق مشيراً إلى أهمية دور المجتمع الدولي وفرنسا بصورة خاصة في مساعدة العراق على حل مشاكله.

ولفت البيان إلى أن "آخر مستجدات العملية السياسية في العراق، أوضاع منطقة سنجار ومناطق المادة ١٤٠ الدستورية، خطر الإرهاب، عمليات وتهديدات داعش، الأوضاع في سوريا والمنطقة عموماً، شكلت محاور أخرى للقاء".

related

مجلس أمناء هيئة الإعلام والاتصالات يفشل في إقالة الخويلدي

Date: 2021-03-09 19:43:54
مجلس أمناء هيئة الإعلام والاتصالات يفشل في إقالة الخويلدي

المحكمة الاتحادية ترجئ النظر في دعويين احداها ضد "أبو رغيف" والأخرى ضد "أبو مازن"

Date: 2022-03-06 09:24:01
المحكمة الاتحادية ترجئ النظر في دعويين احداها ضد "أبو رغيف" والأخرى ضد "أبو مازن"

البرلمان يصوت على أمرين يخصان "السيادة" وملف "المفقودين والمغيبين"

Date: 2019-09-14 14:35:02
البرلمان يصوت على أمرين يخصان "السيادة" وملف "المفقودين والمغيبين"

خلاف يتفجر بين الحزب الإسلامي والإخوان المسلمين حول أحد أبرز مناصب سنة العراق

Date: 2020-06-27 22:32:19
خلاف يتفجر بين الحزب الإسلامي والإخوان المسلمين حول أحد أبرز مناصب سنة العراق

رسمياً.. محافظ ذي قار الجديد يستلم مهامه

Date: 2021-12-25 15:51:21
رسمياً.. محافظ ذي قار الجديد يستلم مهامه

زيباري: قانون الانتخابات الجديد يقوض فرص الاحزاب الصغيرة والمستقلين

Date: 2019-12-24 18:25:15
زيباري: قانون الانتخابات الجديد يقوض فرص الاحزاب الصغيرة والمستقلين

وثيقة.. تحالف سائرون "يطرد" ثلاثة من نوابه

Date: 2021-09-06 15:03:46
وثيقة.. تحالف سائرون "يطرد" ثلاثة من نوابه

وزيرا خارجية مصر والاردن يصلان الى بغداد

Date: 2022-06-06 08:10:50
وزيرا خارجية مصر والاردن يصلان الى بغداد