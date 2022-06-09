نيجيرفان بارزاني: مفتاح الحل لمشاكل العراق بإنهاء الخلافات بين اربيل وبغداد

شفق نيوز/ شدد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الثلاثاء، على ان حل المشاكل مع بغداد هو المفتاح لحل جميع المشاكل في العراق.

وذكر بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن ذلك جاء خلال استقبال رئيس إقليم كوردستان، صباح اليوم الخميس وفداً من لجنة الصداقة الفرنسية – العراقية في مجلس الشيوخ الفرنسي برئاسة السيدة نيكول نورانتون وعضوية عدد من أعضاء اللجنة والقنصل العام الفرنسي في إقليم كوردستان.

واضاف البيان أن الوفد الضيف جدد خلال اللقاء التأكيد على دعم فرنسا لإقليم كوردستان والعراق، معبراً عن الشكر والتقدير لتضحيات البيشمركة ودورهم في هزيمة داعش، كما أكد الوفد أن فرنسا تنظر باهتمام إلى علاقاتها مع العراق وإقليم كوردستان وتتطلع إلى تقويتها في المجالات كافة.

وبحسب البيان؛ أن الرئيس نيجيرفان بارزاني جدد التعبير عن شكر وتقدير إقليم كوردستان لفرنسا على دعمها إقليم كوردستان والعراق عسكرياً وإنسانياً وسياسياً، وأبدى سروره لزيارة الوفد لإقليم كوردستان مشيراً إلى الصداقة والعلاقات العريقة بين إقليم كوردستان وفرنسا.

وعن الأوضاع العراقية، أكد الرئيس نيجيرفان بارزاني على أن حل المشاكل بين أربيل وبغداد هو المفتاح لحل مشاكل العراق مشيراً إلى أهمية دور المجتمع الدولي وفرنسا بصورة خاصة في مساعدة العراق على حل مشاكله.

ولفت البيان إلى أن "آخر مستجدات العملية السياسية في العراق، أوضاع منطقة سنجار ومناطق المادة ١٤٠ الدستورية، خطر الإرهاب، عمليات وتهديدات داعش، الأوضاع في سوريا والمنطقة عموماً، شكلت محاور أخرى للقاء".