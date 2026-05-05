نيجيرفان بارزاني: بغداد هي "عمقنا الاستراتيجي" وينبغي أن تُحل مشاكلنا فيها

أعرب رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الثلاثاء، عن تفاؤله بإمكانية حل الخلافات والقضايا العالقة بين أربيل وبغداد، في حين كشف عن سبب عدم لقائه رئيس الجمهورية العراقية نزار ئاميدي في الزيارة التي أجراها للعاصمة بغداد.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده عقب لقائه رئيس مجلس القضاء العراقي الأعلى فائق زيدان في العاصمة بغداد.

وقال الرئيس نيجيرفان بارزاني خلال المؤتمر الصحفي الذي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، "حقيقةً ثمة هناك مشكلة بين الحزبين الرئيسيين في إقليم كوردستان (الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني) حالت دون لقاء رئيس الجمهورية، مشدداً على أنه "يتعين علينا نحن الكورد ايجاد إطار لحل المشاكل فيما بيننا، وهذا ما نعمل عليه في المجلس السياسي المُشكَّل من قبل رئاسة الإقليم".

وأضاف "نحن نكُنُّ فائق الاحترام والتقدير الكامل لرئيس الجمهورية وهو كوردي منّا، وقد لا نزوره خلال هذه الجولة، ولكن في المستقبل سيكون هناك لقاء بيننا بعد حل المشكلة القائمة بين الحزبين".

وفيما يخص الخلافات بين اربيل وبغداد، قال رئيس اقليم كوردستان، إن الأطراف السياسية متفاعلة للغاية بهذا الصدد، وبالنتيجة نحن نعيش في العراق، وينبغي حل مشاكلنا كافة في بغداد، مضيفا، أن "بغداد عاصمتنا، وهي عمقنا الاستراتيجي، وما لم نتمكن من تسويته من خلافات بيننا سابقاً، يجب الآن حلها هنا".

من جانبها أعلنت رئاسة الاقليم في بيان أن الرئيس نيجيرفان بارزاني بحث خلال لقائه القاضي زيدان الأوضاع السياسية والعامة في البلاد حيث أكد الجانبان أن استقلالية السلطة القضائية ركيزة أساس لصون سلطات ومؤسسات البلاد والاستقرار والحقوق والمستحقات الدستورية للجميع.

وقيّم الرئيس نيجيرفان بارزاني عالياً دور رئيس السلطة القضائية في حفظ الاستقرار السياسي والمصالح العليا والوطنية للبلاد، وشكره على دوره المهم في حل المشاكل وخلق التفاهم بين الأطراف.

وشدد الجانبان على أهمية سيادة القانون والعمل ضمن إطار الدستور كسبيل وحيد لحل مشاكل البلاد وصون الحقوق والمستحقات القانونية لجميع المكونات والكيان الفدرالي والدستوري لإقليم كوردستان.

وشكل التركيز على استمرار وتعزيز التعاون والتنسيق بين الأجهزة والمؤسسات القضائية الاتحادية والأجهزة والمؤسسات القضائية في إقليم كوردستان، محوراً آخر للاجتماع، وفقا للبيان.