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نيجيرفان بارزاني لوفد مستقلي البرلمان العراقي: نؤيد أي محاولة لحلحة الانسداد السياسي

Category: سیاسة

Date: 2022-06-05T12:24:11+0000
نيجيرفان بارزاني لوفد مستقلي البرلمان العراقي: نؤيد أي محاولة لحلحة الانسداد السياسي

شفق نيوز/ اكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاحد، على تأييد الكورد لأي محاولة للخروج من الانسداد السياسي الحالي وضرورة تقريب وجهات النظر بين الكتل السياسية.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئاسة الاقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان بارزاني التقى وفدا من أعضاء مجلس النواب المستقلين المعروفين بلجنة التفاوض، وناقش معهم آخر مستجدات الأوضاع السياسية في العراق والتحديات التي تواجهه والجهود المبذولة للتوصل إلى تفاهم بين الأطراف السياسية وتجاوز المأزق السياسي.

وجدد بارزاني دعمه للجهود المبذولة من أجل التقريب بين الأحزاب السياسية والتغلب على الصعوبات التي تواجه العملية السياسية في العراق، معرباً عن أمله في أن تتكلل النتيجة جهودهم بالنجاح.

من جانبه أعرب وفد النواب المستقلين عن ان هدفهم من زيارة إقليم كوردستان هو إجراء محادثات مع حكومة إقليم كوردستان والأحزاب السياسية وإيجاد فرصة للخروج من المأزق السياسي في العراق.

واعربوا عن امتنانهم لدور الرئيس نيجيرفان بارزاني ومبادراته لتقريب الأحزاب السياسية في إقليم كوردستان، معربا عن أمله في أن يقوم بدور مماثل في العراق.

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