نيجيرفان بارزاني: لن نساعد أي دولة أن تكون ضد إيران وملتزمون بعدم تكوين علاقة مع اسرائيل

شفق نيوز/ قال رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الخميس، إن لن يقوم بدعم أي دولة ضد إيران سواء إذا كانت إسرائيل او غيرها.

وقال بارزاني خلال جلسة خاصة بمنتدى العراق: من أجل الاستقرار والازدهار، إن "ايران جارة للعراق ومن بينها كوردستان، وهي في كثير من المحطات ساعدت كوردستان، ولن ننسى ذلك أبداً، وكوردستان في اطار السياسية العراقية استمر في العلاقة الجيدة مع ايران".

وأشار إلى أن "حجم التبادل مع إيران باستثناء الطاقة أكثر من عشرة مليارات دولار، واكثر من 60% من هذا الرقم عن طريق كوردستان".

وتابع: بأي شكل من الاشكال لا نساعد أي دولة ضد إيران لا إسرائيل ولا غيرها، وسياسة بغداد هي عدم تكوين علاقات مع إسرائيل ونحن ملتزمون بهذه السياسة".