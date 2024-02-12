نيجيرفان بارزاني للقنصل البريطاني الجديد: اقليم كوردستان يرغب في تطوير العلاقات

شفق نيوز/ رحب نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان اليوم الاثنين، بجيمس غولدمان القنصل العام البريطاني الجديد في إقليم كوردستان.

وذكر بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن بارزاني أعرب عن آماله بـ"التوفيق للقنصل الجديد"، معبراً عن كامل دعمه له في إنجاح مهامه.

وأكد رئيس اقليم كوردستان رغبة الإقليم في تطوير العلاقات وتوسيع آفاق التعاون المشترك مع بريطانيا.

من جهته، عبر غولدمان عن سعادته بمباشرته مهامه قنصلاً عاماً للمملكة المتحدة في إقليم كوردستان، وأكد أن بلاده ستواصل مساندتها لإقليم كوردستان وترغب في تطوير علاقاتها مع إقليم كوردستان في المجالات كافة.

وشكلت مناقشة الأوضاع العامة للعراق وإقليم كوردستان محوراً آخر من اللقاء، بحسب البيان.